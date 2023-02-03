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İsveç ile ABD NATO'ya katılımı görüştü: Birlikte çalışma sözü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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İsveç ile ABD NATO’ya katılımı görüştü: Birlikte çalışma sözü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile ülkenin NATO ittifakına üyeliği ve ortak güvenlik meselelerini ele aldı. Sullivan'ın tarafların ortak güvenliklerine yönelik tehditler karşısında birlikte çalışma sözü verdikleri aktarıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın Landerholm ile bir araya gelerek, İsveç'in mevcut Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı dahil, ABD ile İsveç arasındaki güçlü bağlar ve yakın işbirliğini ele aldıkları kaydedildi.

BİRLİKTE ÇALIŞMA SÖZÜ

Sullivan'ın, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO ittifakına kabul edilmesine olan taahhüdünü yinelediği ifade edilen açıklamada, tarafların ortak güvenliklerine yönelik tehditler karşısında birlikte çalışma sözü verdikleri aktarıldı.

TÜRKİYE İSVEÇ'E NATO KAPISINI KAPATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'e sert çıkmış, çirkin eylemin ardından Türkiye'ye ılımlı mesajlar veren İsveç'in NATO hayaline kapıları kapatmışı. Başkan Erdoğan, "İsveç boşuna uğraşma, sen Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya ile ilgili daha az sorun var, bakışımız olumludur" diye konuştu.

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