İsveç ile ABD NATO’ya katılımı görüştü: Birlikte çalışma sözü

TÜRKİYE İSVEÇ'E NATO KAPISINI KAPATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'e sert çıkmış, çirkin eylemin ardından Türkiye'ye ılımlı mesajlar veren İsveç'in NATO hayaline kapıları kapatmışı. Başkan Erdoğan, "İsveç boşuna uğraşma, sen Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya ile ilgili daha az sorun var, bakışımız olumludur" diye konuştu.