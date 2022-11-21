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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Başkan Erdoğan övgü! Çok kilit ve önemli rol oynadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Başkan Erdoğan övgü! Çok kilit ve önemli rol oynadı

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı." ifadelerine yer verdi.

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