Çin’den ABD’yi kızdıracak ’Suriye’ açıklaması: Ülkeyi yağmalayıp petrol kaçırdılar

"PETROL HIRSIZLIĞINI HESABINI VERİN"

Washington yönetimine uluslararası hukuka uyma ve petrol hırsızlığının hesabını verme çağrısında bulunan Vang, "ABD, alırken de verirken de ülkeleri kargaşaya ve felakete sürüklüyor, sonra da kendi hegemonyası ve çıkarları için bunun meyvelerini topluyor. İşte ABD'nin 'kurallara dayalı düzen' dediği bu." diye konuştu.