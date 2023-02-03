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NATO'dan Türk F-16'ları ile paylaşım! Sosyal medyada ilgi gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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NATO’dan Türk F-16’ları ile paylaşım! Sosyal medyada ilgi gördü

NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk F-16'larına yer verilirken paylaşıma "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" notu düşüldü. İşte detaylar...

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