Ukrayna Savunma Bakan Oleksii Reznikov: Rusya büyük saldırı hazırlıyor
Rusya-Ukrayna savaşı için Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'dan kritik bir uyarı geldi. Reznikov, Rusya'nın yeni ve büyük bir saldırı hazırladığını öne sürdü ve tarih verdi.
Reznikov, Moskova'nın binlerce asker topladığını ve geçen yıl ilk işgalin yıldönümünü kutlamak için "bir şeyler deneyebileceğini" söyledi.
Reznikov, Moskova'nın saldırı için yaklaşık 500 bin asker seferber ettiğini söyledi.
RUSYA GENEL SEFERBERLİK İLAN ETMİŞTİ
Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , ülkenin "toprak bütünlüğünü" sağlamak için gerekli olduğunu söylediği yaklaşık 300 bin askerden oluşan genel bir seferberlik ilan etti.
Ancak Reznikov, Ukrayna'da işe alınan ve görevlendirilen gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini öne sürdü.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NE?
Doğu Donbass bölgesindeki bazı yoğun çatışmalara rağmen, Ukrayna'nın güneydeki Herson şehrini geri almasından bu yana savaş son aylarda bir çıkmaza girdi.
Rusya'nın Soledar kasabasını ele geçirmesi dışında, her iki taraf da büyük bölgesel ilerleme kaydetmedi.
Ancak Reznikov, Ukraynalı komutanların, söylentilere göre Rusya'nın ilerleyişinden önce "cepheyi istikrara kavuşturmaya ve bir karşı saldırıya hazırlanmaya" çalışacaklarını söyledi.
"2023 YILININ ASKERİ ZAFER YILI OLABİLECEĞİNE İNANIYORUM"
"2023 yılının askeri zafer yılı olabileceğine inanıyorum" diyen bakan, Ukrayna güçlerinin son aylarda elde ettiği "girişimi kaybedemeyeceğini" de sözlerine ekledi.
Savunma bakanı, "silahlı kuvvetlerin kanatlı ve balistik füzeler ve çeşitli tipte dronlar dahil olmak üzere hava hedeflerini tespit etme kapasitesini önemli ölçüde artıracağını" söylediği ek MG-200 hava savunma radarları satın almak için bir anlaşma yapmak üzere Fransa'daydı.
"BAHAR BİTMEDEN DONBASI ELE GEÇİRİN" İDDİASI
Bakan Reznikov'un açıklamaları, Ukrayna istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Putin'in kuvvetlerine bahar bitmeden Donbas'ı ele geçirme emri verdiğini iddia ettiği sırada geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in askeri hedeflerini Ukrayna'nın doğu bölgelerini ele geçirmekle sınırladığına dair hiçbir belirti olmadığı konusunda uyardı.
Stoltenberg, "Aktif olarak yeni silahlar, daha fazla mühimmat alıyorlar, kendi üretimlerini artırıyorlar ama aynı zamanda İran ve Kuzey Kore gibi diğer otoriter devletlerden daha fazla silah alıyorlar" dedi ve ekledi:
"Ve en önemlisi, Başkan Putin'in bu işgalin genel hedefini değiştirdiğine dair hiçbir işaret görmedik"
Bu arada Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rus güçlerinin ve Wagner Grubu çetelerinin Bakhmut kasabasını almaya çalıştığı Donbas bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğünü söyledi.
Malya, Telegram uygulamasında "Rus birlikleri aktif olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sınırlarına ulaşmaya çalışıyor" diye yazdı. Askerlerimiz Ukrayna topraklarının her santimini koruyor" dedi.
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