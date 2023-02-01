ABD Başkanı Biden’a ’gizli belge’ soruşturması: FBI evinde arama yapıyor

TRUMP'I HEDEF ALMIŞTI, AYNI KADERİ YAŞADI

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.