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ABD Başkanı Biden'a 'gizli belge' soruşturması: FBI evinde arama yapıyor

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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ABD Başkanı Biden’a ’gizli belge’ soruşturması: FBI evinde arama yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında, FBI’ın (Federal Soruşturma Bürosu) Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

ABD Başkanı Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

BİDEN ŞAŞIRDI

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

TRUMP'I HEDEF ALMIŞTI, AYNI KADERİ YAŞADI

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.

FBI EVİNDE ARAMA BAŞLATTI

Öte yandan Biden hakkında başlatılan gizli belge soruşturması kapsamında, FBI'ın (Federal Soruşturma Bürosu) Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde arama yaptığı açıklandı.

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