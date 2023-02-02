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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

Son dakika haberine göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan bazı noktaları roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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