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İngiltere'de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

İngiltere'de artan maliyetler ve ekonomik kriz nedeniyle insanlar kiralık ev bulamamaya başladı. Londra ve Manchester gibi yerlerde kiralar, ihale yöntemine döndü. Pek çok insan ev bulamadığını ve ev için acentelerin "En iyi teklifi yap" dediğini ifade ederken İngiliz gazetesi The Guardian ise kira arayanların resmen "Ev avcılığı" diye yarı zamanlı bir işte çalıştığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 13:36
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İngiltere’de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

İngiltere'de çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Londra sakinleri evlerin resmen ihale usulü ile kiralandığını ifade etti.

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İngiltere’de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

Yüksek zam yapmak isteyen ev sahiplerinin ise kiracılarını evlerinden çıkarmak istediği ifade ediliyor. Pek çok insan için ev aramak resmen günlük yarı zamanlı bir iş haline geldi.

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İngiltere’de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

Aynı zamanda ülkede yüksek enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle milyonlarca ev fahiş fiyatlara kiraya verilmeye ya da satılmaya başlandı.

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İngiltere’de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

İngitere'nin Rightmove bölgesinden elde edilen veriler, ülkedeki kiraların rekor seviyeye ulaştığını ve bazı bölgelerde yıllık yüzde 20'den fazla ve Londra'da yüzde 15'ten fazla bir sıçrama olduğunu gösteriyor.

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İngiltere’de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

Yapılan bir anket ise temmuz ayı başında kira için ortalama 127 başvurunun alındığını; ancak bölgede kiralanabilecek yalnızca 11 evin olduğunu gösterdi.