İngiltere'de kira savaşları! Evler ihale ile kiralanmaya başlandı

İngiltere'de artan maliyetler ve ekonomik kriz nedeniyle insanlar kiralık ev bulamamaya başladı. Londra ve Manchester gibi yerlerde kiralar, ihale yöntemine döndü. Pek çok insan ev bulamadığını ve ev için acentelerin "En iyi teklifi yap" dediğini ifade ederken İngiliz gazetesi The Guardian ise kira arayanların resmen "Ev avcılığı" diye yarı zamanlı bir işte çalıştığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 28.08.2022 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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