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İngiltere Merkez Bankası faiz artışına devam etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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İngiltere Merkez Bankası faiz artışına devam etti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 4,0 seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. Bankanın açıklamasında ülkede enflasyonun bu yılın haziran ayında yüzde 8 seviyesine, yıl sonunda ise yüzde 3 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

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