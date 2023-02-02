AB-Ukrayna Zirvesi Rusya savaşı sonrası ilk kez toplanacak! Güvenlik nedeniyle yer ve tarih açıklanmadı

YAPTIRIMLAR, YARDIMLAR, DONDURULAN RUS VARLIKLARI

Diğer oturumda ise Rusya ile savaşan Ukrayna'ya AB'nin desteği ele alınacak. Bu kapsamda AB'nin 9 yaptırım paketinden sonra muhtemel yeni yaptırım paketi, bu çerçevede Kiev'in talepleri görüşülecek.

Ayrıca AB'nin askeri, mali, insani ve ekonomik yardımları da gündeme gelecek. AB'nin şu ana kadar doğrudan ve dolaylı yardımlarının 60 milyar avroyu bulduğu belirtiliyor.