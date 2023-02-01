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ABD'den Ukrayna'ya yardım paketi! Uzun menzilli silahlar da listede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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ABD’den Ukrayna’ya yardım paketi! Uzun menzilli silahlar da listede

ABD, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. ABD, Ukrayna için uzun menzilli silahlar içeren yeni bir yardım paketi hazırlıyor.

ABD'de bazı yetkililer Ukrayna için Parlamento'dan çıkan kararları basın mensuplarına aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdikleri bilgilere göre ABD, Ukrayna için içinde uzun menzilli silahların da olduğu yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor.

PAKETİN PARASAL BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 MİLYAR DOLAR

Verilen bilgilere göre ilk kez uzun menzilli roketlere yer verilecek olan paketin parasal büyüklüğü 2,2 milyar dolar olacak.

Bu arada, AB-Ukrayna zirvesi 2-3 Şubat'ta Kiev'de yapılacak.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın verdiği bilgiye göre, Kiev'deki zirvede Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı, Ülke'nin ve ekonominin toparlanması ele alınacak.

Kiev'deki Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB'nin dış politika temsilcisi Josep Borrell katılacaklar.

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