ABD'den Ukrayna'ya yardım paketi! Uzun menzilli silahlar da listede
ABD, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. ABD, Ukrayna için uzun menzilli silahlar içeren yeni bir yardım paketi hazırlıyor.
PAKETİN PARASAL BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 MİLYAR DOLAR
Verilen bilgilere göre ilk kez uzun menzilli roketlere yer verilecek olan paketin parasal büyüklüğü 2,2 milyar dolar olacak.
Bu arada, AB-Ukrayna zirvesi 2-3 Şubat'ta Kiev'de yapılacak.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın verdiği bilgiye göre, Kiev'deki zirvede Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı, Ülke'nin ve ekonominin toparlanması ele alınacak.
Kiev'deki Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB'nin dış politika temsilcisi Josep Borrell katılacaklar.
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