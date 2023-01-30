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Son dakika: Pakistan'da camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Son dakika: Pakistan’da camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri... Pakistan'da bir camide patlama meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 90 kişinin yaralandığı açıklandı. A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Pakhaber Ur Rahman, çok sayıda can kaybının olduğunu söylemişti. Ölü sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 2 polis yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

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