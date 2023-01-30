Yunanistan'a ait savaş uçağı düştü! Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Son dakika haberine göre Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü bildirildi. Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.
Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.
Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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