30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail katliamlarına devam ediyor! Bir Filistinli daha şehit oldu

İsrail katliamlarına devam ediyor! Bir Filistinli daha şehit oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023
ABONE OL
İsrail katliamlarına devam ediyor! Bir Filistinli daha şehit oldu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Nesim Nayif Selman Ebu Fevda'yı vurarak öldürdü. İsrail güçlerinin araca ateş açma nedenine ilişkin ise detay verilmedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA