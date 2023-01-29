İsveç’in başmüzakerecisi Stenström ağzındaki baklaları çıkardı: PKK ülkemizde finanse ediliyor

"YAPILAN YASAL OLMASINA RAĞMEN..."

İsveç ve Finlandiya ile yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarının ertelenmesine ilişkin Stenström, "Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık." diye konuştu.

"PKK'NIN PARA KAYNAĞI İSVEÇ'TE DAHA FAZLA"

Terör örgütü PKK/YPG hakkında da açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye'nin Finlandiya'dan daha fazla İsveç'e dikkat kesilmesinin nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki para kaynağının daha fazla olmasına dikkati çekti.