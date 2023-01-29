Şaka gibi tank olayı! Belçika’nın Ukrayna’ya göndereceği tankların silah tüccarlarına satıldığı ortaya çıktı

HER BİRİ İÇİN 500 BİN EURO

Belçika hükümeti, 2014 yılında kullanılmaz durumdaki onlarca Leopard 2 tankını, tanesi 15 bin eurodan bir silah tüccarına sattı. Ukrayna'ya göndermek üzere silah tüccarından tankları tekrar satın almak isteyen Brüksel, beklemediği bir yanıt aldı.

Satıcı, kullanılmaz durumda depoda bekleyen tankların yenilenmesi amacıyla her biri için 500 bin euro istedi.