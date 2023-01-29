Şaka gibi tank olayı! Belçika'nın Ukrayna'ya göndereceği tankların silah tüccarlarına satıldığı ortaya çıktı
Ukrayna-Rusya savaşında çok sayıda ülke Ukrayna'nın tank talebine olumlu yanıt verirken Belçika da bölgeye tank göndermek istedi. Ancak Belçika envanterinde bulunan kullanılamaz durumdaki tankların 2014 yılında bir silah tüccarına satıldığı anlaşıldı. İşte detaylar...
HER BİRİ İÇİN 500 BİN EURO
Belçika hükümeti, 2014 yılında kullanılmaz durumdaki onlarca Leopard 2 tankını, tanesi 15 bin eurodan bir silah tüccarına sattı. Ukrayna'ya göndermek üzere silah tüccarından tankları tekrar satın almak isteyen Brüksel, beklemediği bir yanıt aldı.
Satıcı, kullanılmaz durumda depoda bekleyen tankların yenilenmesi amacıyla her biri için 500 bin euro istedi.
İSTENEN FİYAT KABUL EDİLEMEZ
Belçika Savunma Bakanı, istenen fiyatın "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Şimdilik Ukrayna'ya tank tedarik edilemeyeceği, mühimmat başta olmak üzere askeri yardım yapılacağını ifade etti.
Belçika'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 90 milyon euroluk tüfek, silah, roket rampası ve anti tank füzesi gibi askeri teçhizat gönderdiğini kaydetti.
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