Son dakika: İsveç’ten NATO için geri adım: Süreci durdurdu

Başkan Erdoğan, "Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin." cümlelerine yer vermişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stokholm'de iki kez Başkan Erdoğan'a benzetilen maketler üzerinden alçak bir eylem gerçekleştirmişti.

İSVEÇ'TE KUR'AN YAKMA PROVAKASYONU

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, 21 OCAK 2023 tarihinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.

Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.