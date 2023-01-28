Son dakika: İsveç'ten NATO için geri adım: Süreci durdurdu
Son dakika... İsveç'te yaşanan terör örgütü PKK ve Kur'an yakma provokasyonları sonrası İsveç, Türkiye'nin tepkileri üzerine NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurdu. Muhabir Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye- İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.
Kararın İsveç'te yaşanan terör örgütü PKK ve Kur'an yakma provokasyonları sonrası Türkiye'nin İsveç'e tepkileri üzerine gelmesi büyük önem arz ediyor.
(Fotoğrafta: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billströ)
A HABER MUHABİRİ SON DAKİKA GELİŞMESİNİ DUYURDU! "14 MAYIS" VURGUSU
Muhabir Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye- İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.
Özyar, "NATO üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat yapılan açıklamalara bakıldığında hem İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri'den Türkiye'nin taleplerini karşılayacak yönde açıklama gelmedi. İsveç'te yapılan provokasyonlar Türkiye-İsveç ilişkilerini germe noktasına getirdi. Tam bu noktada İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström bir açıklama yaptı. Gerilimim tırmandığını görerek NATO üyelik sürecini dondurma kararını aldıkları duyurdular. Ve bunu 'geçici olarak durdurduk' dediler. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra tekrar bu gündeme gelecek." bilgilerini paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ'E ÇOK SERT TEPKİ: KUSURA BAKMASINLAR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in önce Kur'an-ı Kerim yakılan bir gösteriye izin vermesi, aynı gün içinde terör örgütü PKK yanlılarının İsveç sokaklarında gösteri düzenlemesi üzerine kritik açıklama yapmıştı.
Başkan Erdoğan, "Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin." cümlelerine yer vermişti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stokholm'de iki kez Başkan Erdoğan'a benzetilen maketler üzerinden alçak bir eylem gerçekleştirmişti.
İSVEÇ'TE KUR'AN YAKMA PROVAKASYONU
Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, 21 OCAK 2023 tarihinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.
Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.
Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.
Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.
İSLAM DÜŞMANI RASMUS PALUDAN KİMDİR?
Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.
Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.
Danimarka'da Stram Kurs Partisi'nin sözde lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, Avrupa'da alçak eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
BİR EYLEM DE DANİMARKA'DA
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Norrebro semtinde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına gelen Paludan, Cuma namazı sonrası Kur'an-ı Kerim yaktı.
HZ. PEYGAMBERİMİZE ALÇAK SÖZLER
Paludan daha sonra Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaret içerikli afiş açtı.
Danimarka polisi ise Paludan için geniş güvenlik önlemi aldı.
TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP
Bu alçak eyleme Türk Dışişleri Bakanlığı çok kuvvetli bir yanıt verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"İSLAM DÜŞMANI ŞARLATAN"
"İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.
"ALÇAK EYLEM TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN ENGELLENMEDİ"
İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir.
"İSLAM KARŞITI SALDIRILARI KIŞKIRTMAKTA"
Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.
"SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN"
Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."
BİR TEPKİ DE AK PARTİ'DEN: "KENDİ DEMOKRASİLERİNİ YOK EDİYORLAR"
Skandala ilişkin bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Ömer Çelik Twitter paylaşımında, "Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar." ifadelerini kullandı.
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