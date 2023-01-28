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İsveç Türkiye'nin tepkileri üzerine NATO üyelik sürecini durdurdu! Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.01.2023 18:39
İsveç'te yaşanan terör örgütü PKK ve Kur'an yakma provokasyonları sonrası İsveç, Türkiye'nin tepkileri üzerine NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurdu. Muhabir Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye- İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström tarafından yapılan açıklamada NATO üyelik sürecinin geçici olarak durdurulduğu ilan edildi.

Kararın İsveç'te yaşanan terör örgütü PKK ve Kur'an yakma provokasyonları sonrası Türkiye'nin İsveç'e tepkileri üzerine gelmesi büyük önem arz ediyor.

A HABER MUHABİRİ SON DAKİKA GELİŞMESİNİ DUYURDU

Muhabir Fatih Özyar, A Haber canlı yayında Türkiye- İsveç arasında yaşanan gerilimi ve alınan NATO kararına dair son notları aktardı.

Özyar, "NATO üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağı konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat yapılan açıklamalara bakıldığında hem İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri'den Türkiye'nin taleplerini karşılayacak yönde açıklama gelmedi. İsveç'te yapılan provokasyonlar Türkiye-İsveç ilişkilerini germe noktasına getirdi. Tam bu noktada İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström bir açıklama yaptı. Gerilimim tırmandığını görerek NATO üyelik sürecini dondurma kararını aldıkları duyurdular. Ve bunu 'geçici olarak durdurduk' dediler. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonra tekrar bu gündeme gelecek." bilgilerini paylaştı.

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