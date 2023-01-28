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İnsanlardan kaçıp ormana yerleşmişti! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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İnsanlardan kaçıp ormana yerleşmişti! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ruanda'da 1999 yılında dünyaya gelen Zanziman Ellie'nin hikayesi yürek burkuyor. Doğduğunda kafasının beklenenden çok daha küçük olmasına sebep olan mikrosefaliden muzdarip olan Elli, dış görünüşü sebebiyle yaşadığı köyünde zorbalığa uğradı. Yıllarca ormanda yaşayan çocuğun hayatı belgesel olunca dünyanın pek çok yerinden destek aldı. Tekrar topluma dönen genç şimdilerde çok mutlu. İşte 'Dünyada yaşayan Mowgli' olarak bilinen Elli’nin hikayesi...

Ruanda'da yaşayan Zanziman Ellie adeta dünyanın gerçek Mowgli'si. Dış görünüşü yüzünden köyünde zorbalığa uğrayan Zanziman ormana kaçarak orada yaşamaya başlamış.

1999 doğumlu Zanziman, mikrosefali sendromuna sahip. Yani bebeklik döneminden beri kafası vücuduna göre daha küçük.

Zanziman bu görünüşü nedeniyle yıllarca zorbalığa maruz kalmış. Ormana giden çocuk ne konuşuyordu ne de eğitim görüyordu.

Çünkü köyün yaşlıları 'kafası küçük' olduğu için zeka geriliği olduğunu düşündükleri çocuğun okula gitmesine izin vermemişti.

Ot ve bitkilerle hayatta kalan Zanziman'ın hayatı ise bir belgesel ile değişti.

Bir film ekibi Zanziman hakkında bir belgesel çekmek istedi. Belgeselin YouTuba'da yaıynlanması üzerine ise çocuğun hikayesi viral oldu. Belgeselin ardından dünyanın dört bir yanından insanlar çocuğun annesiyle birlikte bir hayat inşa edebilmesi için seferber oldu.

Zanziman için toplanan bağışlarla ormandan geri gelen çocuk, şimdilerde özel eğitime gereksinim duyan çocukların gitiği bir okula gidiyor.

Çocuğun takım elbiseli halini görenler Zanziman'a övgüler yağdırdı.

Zanziman'ın annesi ise "Bu resmen bir mucize. Kendisiyle alay ediliyordu ve ben hep peşinden koşuyordum. Şu anda yaşıtlarıyla birlikte okulda ve be çok mutluyum" sözlerine yer verdi.

Ayrıca dünyanın pek çok yerinden insanlar Zanziman ile fotoğraf çektirebilmek için köye gidiyor.

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