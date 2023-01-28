İnsanlardan kaçıp ormana yerleşmişti! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bir film ekibi Zanziman hakkında bir belgesel çekmek istedi. Belgeselin YouTuba'da yaıynlanması üzerine ise çocuğun hikayesi viral oldu. Belgeselin ardından dünyanın dört bir yanından insanlar çocuğun annesiyle birlikte bir hayat inşa edebilmesi için seferber oldu.