28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kolombiyalı ünlü DJ’in çöplükte cesedi bulunmuştu! Katil İstanbul’a kaçarken yakalandı

Kolombiyalı ünlü DJ’in çöplükte cesedi bulunmuştu! Katil İstanbul’a kaçarken yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
ABONE OL
Kolombiyalı ünlü DJ’in çöplükte cesedi bulunmuştu! Katil İstanbul’a kaçarken yakalandı

Kolombiya’nın ünlü DJ’lerinden 23 yaşındaki Valentina Trespalacios’nun cansız bedeni bavul içinde çöplükte bulunmuştu. Şüpheli durumdaki sevgilisi İstanbul’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayetin arkasında kartel olduğu iddia edildi. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın ünlü Disc Jokey (DJ) 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'un cansız bedeni geçen pazar başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir çöplüğe atılmış bavulda bulunmuştu.

UÇAĞA BİNMEDEN YAKALANDI

Cinayetin baş şüphelisi olan ABD'li sevgilisi John Poulos aranıyordu. Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan evli, 3 çocuk babası Poulos'un Kolombiya'dan Panama'ya gittiği burada ise İstanbul'a giden Türk Hava Yolları (THY) uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı bildirildi.

KARADAĞ PLANI

Poulos'un İstanbul'dan da ABD ve Kolombiya ile suçluların iadesi anlaşması bulunmayan Karadağ'a gitmek üzere bilet aldığı öğrenildi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen DJ'in ailesi, ABD merkezli bir menkul kıymetler şirketinde özel bir yatırımcı olan Poulos'un kızlarıyla evlenmeyi planladığını söyledi.

KARTEL İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kolombiya merkezli El Tiempo gazetesinin haberine dayanarak, Trespalacios'un ailesinin, Poulos'un hapisteki uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman tarafından kurulan Meksika merkezli Sinaloa Karteli ile bağları olduğunu söylediğini bildirdi.

Cinayeti işlediğini reddeden Poulos, Kolombiya'daki ünlü Medellin kartelinin peşinde olması nedeniyle kaçtığını, Valentina Trespalacios'u ise kartelin öldürdüğünü savundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA