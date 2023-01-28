Kolombiyalı ünlü DJ’in çöplükte cesedi bulunmuştu! Katil İstanbul’a kaçarken yakalandı

UÇAĞA BİNMEDEN YAKALANDI

Cinayetin baş şüphelisi olan ABD'li sevgilisi John Poulos aranıyordu. Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan evli, 3 çocuk babası Poulos'un Kolombiya'dan Panama'ya gittiği burada ise İstanbul'a giden Türk Hava Yolları (THY) uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı bildirildi.