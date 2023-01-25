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Ses hızından 10 kat daha hızlı! Rusya canavarıyla tatbikat yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Ses hızından 10 kat daha hızlı! Rusya canavarıyla tatbikat yaptı

Rus ordusu, Atlas Okyanusu'nda hipersonik "Tsirkon" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahlar arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

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