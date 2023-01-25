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Joe Biden resmi kararı duyurdu: ABD Ukrayna'ya 31 adet ABRAMS tankı verecek

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Giriş: 25.01.2023 20:43
Üst düzey ABD'li yetkililerin açıklamasına göre "Washington, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı verecek" denildi. ABD Başkanı Biden ise canlı yayında yaptığı açıklamada resmileşen adımı duyurdu ve Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi.
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