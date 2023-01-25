Jens Stoltenberg: ABD'nin "M1 Abrams" tankı İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir

ABD'DEN UKRAYNA'YA 31 "ABRAMS" TANKI

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Biden, Ukrayna'ya 31 "M1 Abrams" tankı vereceklerini duyurmuştu.