Jens Stoltenberg: ABD'nin "M1 Abrams" tankı İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tankların İngiltere ve Almanya'nın göndereceği tanklarla Rusya'ya karşı ciddi fark yaratabileceğini belirtti. Peki, hangi ülkeler Ukrayna’ya hangi tankı yollayacak? İşte detaylar…
Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
ABD'DEN UKRAYNA'YA 31 "ABRAMS" TANKI
ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.
Öte yandan Biden, Ukrayna'ya 31 "M1 Abrams" tankı vereceklerini duyurmuştu.
Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabilir." ifadesini kullandı.
ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.
Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı.
HANGİ ÜLKELER UKRAYNA'YA HANGİ TANKI YOLLAYACAK?
ABD: 31 "M1 Abrams" tankı
ALMANYA: 14 "Leopard 2" muharebe tankı
İNGİLTERE: 14 "Challenger 2" muharebe tankı
POLONYA: 14 "Leopard 2" tankı
FRANSA: Leclerc tankı
FİNLANDİYA: Birkaç "Leopard 2" tankı
NORVEÇ: 2 Leopard tankı
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