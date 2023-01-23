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İsveç'teki skandal eylemine Almanya'dan da tepki: Avrupa değerlerinin bir parçası değildir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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İsveç’teki skandal eylemine Almanya’dan da tepki: Avrupa değerlerinin bir parçası değildir

Almanya, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

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