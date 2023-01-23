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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki
İsveç'te İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'de tepkiler devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla birlikte 90 bin camide sabah namazıyla birlikte Kur'an okundu. TÜGVA yurt genelinde "Dimdik Meydanlardayız!" protestosu düzenlerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert bir tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:55Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:14