İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

TÜGVA'nın yurt genelinde 'Dimdik Meydanlardayız!' mesajıyla yaptığı çağrısı sonrası vakıf üyesi bir grup Hicr Suresi 9'uncu ayetten "Şüphesiz ki O zikri Biz İndirdik Biz. Onun Koruyucusu da Elbette Biziz" mealinin yazılı olduğu siyah çelen ki İsveç Başkonsolosluğu'nun kapısına bıraktı.