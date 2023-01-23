23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

İsveç'te İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'de tepkiler devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla birlikte 90 bin camide sabah namazıyla birlikte Kur'an okundu. TÜGVA yurt genelinde "Dimdik Meydanlardayız!" protestosu düzenlerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert bir tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:14
  • 1
  • 14
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

İsveç'te, Başkan Erdoğan'a karşı yapılan alçak eylem sonrası Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılması bardağı taşırdı. Ankara, önceki gün İsveç yönetimine sert tepki gösterirken Türkiye'de Müslümanlar sokağa döküldü. İstanbul'da önceki akşam protestoların merkezi Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Başkonsolosluğu'ydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

TÜGVA'nın yurt genelinde 'Dimdik Meydanlardayız!' mesajıyla yaptığı çağrısı sonrası vakıf üyesi bir grup Hicr Suresi 9'uncu ayetten "Şüphesiz ki O zikri Biz İndirdik Biz. Onun Koruyucusu da Elbette Biziz" mealinin yazılı olduğu siyah çelen ki İsveç Başkonsolosluğu'nun kapısına bıraktı.

  • 3
  • 14
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda "Terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Bu Haçlı zihniyetiyle mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

  • 4
  • 14
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda "Terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Bu Haçlı zihniyetiyle mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

  • 5
  • 14
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakıldı Türkiye ayağa kalktı! Sabah namazıyla birlikte tek ses olarak sert tepki

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuma seferberliği başlattıklarını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurt genelinde 90 bin cami için vatandaşlara 'Kuran Dostları! Haydi Sabah namazına! Kuran'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah' mesajıyla çağrı yaptı. Önceki sabah camiler doldu taştı. Kuran tilavetleri yapıldı, dualar okundu.