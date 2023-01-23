23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

Paris'te polisin ateş açtığı kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Paris’te polisin ateş açtığı kişi öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te elinde silahla gezen kişi polisin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin elindeki silahın sahte olduğu açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA