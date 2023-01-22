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Çin'de çığ felaketi! 28 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Çin’de çığ felaketi! 28 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nin Nyingçi kentinde karayolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Ekim ayında Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletindeki Draupadi Ka Danda Dağı’nda çığ düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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