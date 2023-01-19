Fransa’da yeni emeklilik kararı kriz çıkardı! Cadde ve sokaklar büyük eyleme hazırlanıyor

"ÖLENE KADAR ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ"

Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna duyurulan yasa tasarısına göre 2027 yılından itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yasa tasarısına, yapılan anketlere göre halkın yüzde 68'i tarafından karşı çıkılıyor.

Macron hükümetine yakın olarak görülen sendikalar dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.

"Ölene kadar çalışmak istemiyoruz" söylemiyle tasarıya itiraz eden Fransa halkı, bugğün sendikalar öncülüğünde ülke genelinde büyük çaplı bir grev başlatıyor.