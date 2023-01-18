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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık artış yüzde 10,5

Son dakika: İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık artış yüzde 10,5

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Son dakika: İngiltere’de enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık artış yüzde 10,5

Son dakika haberleri... İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 10,5 artış kaydetti.

Son dakika haberleri... İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 10,5 artış kaydetti.

İNGİLTERE'DE FATURALAR ÖDENMİYOR

Son dakika haberleri... İngiltere ve Galler'de şu faturalarını ödemekte zorlananların sayısı Mayıs ayından bu yana yüzde 33 arttı. Elektrik faturalarını ödemekte zorlananların oranı da yüzde 27'den yüzde 35'e yükseldi.

Ofwat tarafından yapılan açıklamaya göre, Savanta tarafından 2328 abonenin katılımı ile 4-13 Ekim tarihleri arasında yapılan anket su faturalarını ödeyemeyen abone oranının Mayıs ayındaki yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktığını gösterdi.

Ofwat'ın yaptırdığı anket, enerji faturalarının tüketicilerin en büyük endişesi olmaya devam ettiğini de ortaya koydu. Enerji faturalarını ödemekte zorlandıklarını ifade edenlerin oranı Mayıs ayındaki yüzde 29'den yüzde 37'ye çıktı.

Elektrik faturalarını ödemekte zorlananların oranı da yüzde 27'den yüzde 35'e yükseldi.

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