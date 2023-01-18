Son dakika: İngiltere’de enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık artış yüzde 10,5

İNGİLTERE'DE FATURALAR ÖDENMİYOR

Son dakika haberleri... İngiltere ve Galler'de şu faturalarını ödemekte zorlananların sayısı Mayıs ayından bu yana yüzde 33 arttı. Elektrik faturalarını ödemekte zorlananların oranı da yüzde 27'den yüzde 35'e yükseldi.

Ofwat tarafından yapılan açıklamaya göre, Savanta tarafından 2328 abonenin katılımı ile 4-13 Ekim tarihleri arasında yapılan anket su faturalarını ödeyemeyen abone oranının Mayıs ayındaki yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktığını gösterdi.