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İran'da deprem: Van'da da hissedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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İran’da deprem: Van’da da hissedildi

AFAD, İran'ın Hoy şehrinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Van'da da hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İran'ın Hoy şehrinde TSİ 17.55'te 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Deprem yerin 7 kilometre altında meydana gelirken Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinden de hissedildi.

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