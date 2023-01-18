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Son dakika: İran'daki 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Son dakika: İran’daki 5.7 büyüklüğündeki deprem Van’da da hissedildi

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre saat 13.08'de merkez üssü İran olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Medyana gelen deprem Van'da da hissedildi.

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