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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Korkutan sarsıntıda can kaybı olmadı.

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