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400 yıllık gelenek! İspanya’da atlar ateş üzerinden atlatıldı | Hayvan hakları dernekleri tepki gösteri

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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400 yıllık gelenek! İspanya’da atlar ateş üzerinden atlatıldı | Hayvan hakları dernekleri tepki gösteri

İspanya'nın Castilla y Leon bölgesindeki San Bartolome de Pinares köyünde 400 yıllık geçmişi olan Las Luminarias festivali kapsamında atlar, yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı. Atların bu şekilde acı çektiğini savunan hayvan hakları dernekleri ateş yerine sadece dumanın kullanılması talebini yinelerken, köy halkı bu geleneğin sürdürülmesi konusunda kararlı görünüyor.

Yaklaşık 500 kişilik nüfusu olan San Bartolome de Pinares köyünde soğuk havaya rağmen festivale katılımın yüksek olduğu, basının da büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

18. yüzyıldan kalma gelenekle Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton, her yıl 17 Ocak'ta anılıyor.

Yoğun ateş ve dumanın içinden geçirilen atların köy halkını kötülüklerden arındırdığına ve hayvanları koruduğuna inanılıyor.

ATLAR ATEŞ ÜZERİNDEN ATLATILDI

Kilisedeki ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kortej halinde, köyün farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden geçirildi.

Dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini sağladığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken ağaçların ince, yeşil dallarını yaktı.

İspanya'daki hayvan hakları dernekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da atların acı çektiği gerekçesiyle ateş yerine sadece dumanın kullanılması talebini yineledi.

Atların en iyi şekilde korunduğunu ve hiçbir zarar verilmediğini savunan köy halkı ise önem verdikleri bu geleneğin sürdürülmesi konusunda kararlı görünüyor.

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