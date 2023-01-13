ABD yargısı Biden’ın yakasını bırakmıyor! Özel savcı görevlendirildi! Dosyaları didik didik incelenecek

ESKİ VE GÖREVDEKİ ABD BAŞKANI, GİZLİ BELGELERDEN SORUŞTURMA ALTINDA

ABD Adalet Bakanı Garland, 18 Kasım 2022'de Eski Başkan Donald Trump'ın gizli belgeleri evine götürme ve 6 Ocak başkent isyanıyla ilgili soruşturmalarını yürütmek üzere yine bir 'özel savcı' atamıştı. Özel Savcı Jack Smith, Trump'ın yeniden Başkanlık Adayı olacağını açıklamasıyla Adalet Bakanlığı ile Başkanlık arasında gelecekte çıkar çatışması yaşanmaması için göreve getirilmişti. Dünkü atamayla, ABD'nin hem önceki Başkanı hem de görevdeki Başkanı, devlete ait gizli belgelerin özel mülkiyetlerinde bulunması üzerine soruşturma altına alınmış oldu.