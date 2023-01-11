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ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan gizli belgeler çıktı! Biden'dan açıklama geldi: Neler içerdiğini bilmiyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisindeki kilitli dolaptan gizli belgeler çıktı! Biden’dan açıklama geldi: Neler içerdiğini bilmiyorum

ABD ikinci gizli belge skandalı ile sarsıldı. Trump'ın malikanesinde çıkan çok sayıda gizli belegenin ardından bu kez de ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde çıkan gizli belgeleri gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı Joe Biden'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Biden, kişisel ofisinde "gizli belgelerin" bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek, avukatlarının yapılması gerekeni yaptığını ifade etti.

Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika'nın başkenti Mexico City'de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulduğunu anlattı.

Biden, avukatlarının "yapması gerekenleri yaptıklarını" belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti.

"O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgeler içeriğini bilmiyorum." diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Biden, kutuların arşiv dairesine teslim edildiğini belirterek, sürecin kısa zamanda biteceğini umduğunu belirtti.

KUZEY AMERİKA LİDERLERİNDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Joe Biden, Kuzey Amerika ülkeleri olarak ABD, Kanada ve Meksika'nın iş birliği içerisinde karşılaşılan güçlükleri aşmayı hedeflediklerini belirterek, ortak gündemlerinin Kuzey Amerika'yı ekonomik olarak dünyanın en müreffeh, rekabetçi ve dayanıklı bölgesi olarak tutmak olduğunu dile getirdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'a ABD'ye yasa dışı gelmeye çalışan göçmenlerin geri gönderilmesini kabul edecekleri için teşekkür eden Biden, sınır güvenliği ve göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Kanada Başbakanı Trudeau da üç ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplamının Avrupa Birliği'nden (AB) daha büyük olduğuna dikkati çekerek, birlikte ekonomik büyümeye işaret etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump dönemini kastederek, birkaç yıl önce üç ülkenin ortaklığının sorgulandığını söyleyen Trudeau, serbest ve adil ticaret ile bugün birlikte daha güçlü olduklarının altını çizdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador da Biden'ın sınıra uzun süredir duvar inşa etmeyen ilk ABD başkanı olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.

Diğer taraftan Meksika'nın güneydoğusunda herhangi bir göç merkezi kurmayı düşünmediklerini kaydeden Obrador, mülteciler için sağlık ve gıda yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Obrador, üç ülke arasında mülteci krizinden ekonomiye, iklim konularından güvenliğe kadar birçok konuda üç ülkenin işbirliği mesajını yineledi.

BİDEN, KONUTUNDAN GİZLİ BELGE ÇIKAN TRUMP'I SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

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