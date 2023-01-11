ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisindeki kilitli dolaptan gizli belgeler çıktı! Biden’dan açıklama geldi: Neler içerdiğini bilmiyorum

KUZEY AMERİKA LİDERLERİNDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Joe Biden, Kuzey Amerika ülkeleri olarak ABD, Kanada ve Meksika'nın iş birliği içerisinde karşılaşılan güçlükleri aşmayı hedeflediklerini belirterek, ortak gündemlerinin Kuzey Amerika'yı ekonomik olarak dünyanın en müreffeh, rekabetçi ve dayanıklı bölgesi olarak tutmak olduğunu dile getirdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'a ABD'ye yasa dışı gelmeye çalışan göçmenlerin geri gönderilmesini kabul edecekleri için teşekkür eden Biden, sınır güvenliği ve göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.