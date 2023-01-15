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SON DAKİKA! Nepal'de yolcu uçağı düştü! 72 kişiyi taşıyordu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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SON DAKİKA! Nepal’de yolcu uçağı düştü! 72 kişiyi taşıyordu

Son dakika haberine göre Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal devlet televizyonu ülkenin batısındaki kaza mahallinden bazı cesetlerin çıkarıldığını bildirildi.

Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın başkent Katmandu'dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı duyurdu.

Nepal ordusu, en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kurtarma ekipleri ile bir grup insanın, uçağın enkazının etrafında toplandığı ve olay yerinden dumanın yükseldiği görüldü.

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