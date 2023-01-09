Brezilya'da sular durulmuyor! 1200 gözaltı 70 yaralı! Kongre baskınında Bolsonaro'nun yeğeni de yer aldı...
Brezilya’nın başkenti Brasilia’da yer alan Ulusal Kongre, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı dün eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri tarafından basılarak tahrip edildi. Yaşanan olaylar büyürken 1200 kişi gözaltına alındı. Diğer yandan Bolsonaro'nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus'un da protestolara katıldığı ortaya çıkarken olaylarda 70 kişi yaralandı. İşte detaylar...
Brezilya'da, Devlet Başkanlığını Luiz İnacio Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ordu karargahları önünde çadır kuran eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1200 kişi gözaltına alındı.
1200 BOLSONARO YANLISI GÖZALTINDA
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lula'nın seçim zaferinden sonra ordu karargahları önünde çadır kuran 1200 Bolsonaro yanlısı, polis müdahalesi olmadan güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü. Göstericilerin alanı terk etmesinin ardından çadırlar güvenlik güçlerince kaldırıldı.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, ordu karargahları önünde kurulan kampların tekrar kurulması halinde kamp kuranlar ile buna izin veren ordu yetkililerinin adalet karşısına çıkarılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Federal Bölge Güvenlik Sorumlusu Ricardo Cappelli, çadırların güç kullanılmadan boşaltıldığını belirterek, "Demokratik hukuk devletine aykırı uygulamaların devam etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
LULA, BASKIN YAPILAN BİNALARI ZİYARET ETTİ
Öte yandan Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro sempatizanlarının dün neden olduğu tahribatı incelemek üzere Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto, Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) binalarını ziyaret etti.
Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarının ciddi hasar aldığı ve içindeki eşyaların bazılarının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR
Brezilya'da dün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.
Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.
Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.
BOLSONARO DESTEKÇİLERİ ORDUYU MÜDAHALEYE ÇAĞIRMIŞTI
Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahale için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.
BOLSONARO'NUN YEĞENİ DE BASKINA KATILMIŞ
Bolsonaro'nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus'un dün Ulusak Kongre'ye düzenlenen baskına katılan protestocular arasında olduğu ortaya çıktı. Indio, sosyal medya hesabından kongre baskını sırasında çektiği fotoğrafları ve görüntüleri paylaştı.
BASKINDA 70 KİŞİ YARALANDI
Brezilya Sağlık Bakanlığı, dün düzenlenen baskında aralarında güvenlik güçlerinde bulunduğu 6'sı ağır olmak üzere en az 70 kişinin yaralandığını açıkladı.
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