Brezilya’da sular durulmuyor! 1200 gözaltı 70 yaralı! Kongre baskınında Bolsonaro’nun yeğeni de yer aldı...

LULA, BASKIN YAPILAN BİNALARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro sempatizanlarının dün neden olduğu tahribatı incelemek üzere Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto, Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) binalarını ziyaret etti.

Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarının ciddi hasar aldığı ve içindeki eşyaların bazılarının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.