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Almanya'da çöpten yemeğe izin çıkıyor

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Giriş: 12.01.2023 08:53
Avrupa’da önce pandemi ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Almanya’da çöpten yiyecek toplamak yasaktı. Ancak krizle birlikte durum değişiyor. Çöplerden yiyecek alanların sayısı artınca yasağın kaldırılması gündemde geldi. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.
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