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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye’ye selle mücadelede desteği için teşekkür ederiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye’ye selle mücadelede desteği için teşekkür ederiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.

Şerif, Başkan Erdoğan'ın Pakistan'da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye'nin katkıları için teşekkür etti.

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