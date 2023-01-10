Rusya'dan dünyaya "nükleer üçlü" mesajı! Egemenliğimizin ana garantörü

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda, 2023'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin ana hedeflerinin, Rus ordusunun savaş yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı önlemler almak olduğunu vurgulayan Şoygu, "Ordumuzun Ukrayna ve Suriye'deki operasyon deneyimlerini sürekli analiz ederek, bunu personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları hazırlamak için kullanmalıyız." diye konuştu.