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Rusya'dan dünyaya "nükleer üçlü" mesajı! Egemenliğimizin ana garantörü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Rusya’dan dünyaya nükleer üçlü mesajı! Egemenliğimizin ana garantörü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerginliğin tırmandığı nükleer program hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nükleer üçlü için geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirten, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür." dedi.

Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda, 2023'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin ana hedeflerinin, Rus ordusunun savaş yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı önlemler almak olduğunu vurgulayan Şoygu, "Ordumuzun Ukrayna ve Suriye'deki operasyon deneyimlerini sürekli analiz ederek, bunu personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları hazırlamak için kullanmalıyız." diye konuştu.

Rusya'nın "nükleer üçlü" şeklinde tanımladığı stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini belirten Şoygu, şunları kaydetti:

"Nükleer üçlüyü geliştirmeye ve muhabereye hazırlık düzeyini korumaya devam edeceğiz. Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür."

Sergey Şoygu, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracaklarını anlatarak, "Öncelikli planlarımız arasında modern saldırı araçlarından oluşan cephaneliğimizi genişletmek de bulunuyor." ifadesini kullandı.

ÖLÜM MELEKLERİ NÜKLEER BOMBA İÇİN EĞİTİLMİŞTİ

24 Şubat'tan beri devam eden savaşta Rusya, seferberlik kararının ardından cephe hattına yeni birlikler yollamaya devam ediyor.

Rus Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan kadın pilotlar için geçit töreni düzenledi. Pilotlar, Serov Yüksek Askeri Havacılık Okulu'ndan mezun olduktan sonra bir hafta sonu Krasnodar'da geçit töreni yaparken görüldüler.

Yeni seferber edilen kadın pilotlar, stratejik nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi.

Rusya Hava Kuvvetleri'nde yeni mezun olan 400 pilottan 16'sı kadın.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, kadın pilotların bir geleneği 'şanlı bir şekilde' sürdürdüklerini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin yönetimindeki Rusya kadın savaş pilotlarına görev vermiş ve 23'ü 'savaş kahramanı' madalyası almıştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kalifiye olan ilk kadın hava kuvvetleri pilotları, geçit töreninde havaya taç yaprakları ve madeni paralar fırlattılar.

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