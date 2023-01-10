Rusya'dan dünyaya "nükleer üçlü" mesajı! Egemenliğimizin ana garantörü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerginliğin tırmandığı nükleer program hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nükleer üçlü için geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirten, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür." dedi.
Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda, 2023'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu yıla ilişkin ana hedeflerinin, Rus ordusunun savaş yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı önlemler almak olduğunu vurgulayan Şoygu, "Ordumuzun Ukrayna ve Suriye'deki operasyon deneyimlerini sürekli analiz ederek, bunu personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları hazırlamak için kullanmalıyız." diye konuştu.
Rusya'nın "nükleer üçlü" şeklinde tanımladığı stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini belirten Şoygu, şunları kaydetti:
"Nükleer üçlüyü geliştirmeye ve muhabereye hazırlık düzeyini korumaya devam edeceğiz. Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür."
Sergey Şoygu, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracaklarını anlatarak, "Öncelikli planlarımız arasında modern saldırı araçlarından oluşan cephaneliğimizi genişletmek de bulunuyor." ifadesini kullandı.
ÖLÜM MELEKLERİ NÜKLEER BOMBA İÇİN EĞİTİLMİŞTİ
24 Şubat'tan beri devam eden savaşta Rusya, seferberlik kararının ardından cephe hattına yeni birlikler yollamaya devam ediyor.
Rus Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan kadın pilotlar için geçit töreni düzenledi. Pilotlar, Serov Yüksek Askeri Havacılık Okulu'ndan mezun olduktan sonra bir hafta sonu Krasnodar'da geçit töreni yaparken görüldüler.
Yeni seferber edilen kadın pilotlar, stratejik nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi.
Rusya Hava Kuvvetleri'nde yeni mezun olan 400 pilottan 16'sı kadın.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, kadın pilotların bir geleneği 'şanlı bir şekilde' sürdürdüklerini söyledi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin yönetimindeki Rusya kadın savaş pilotlarına görev vermiş ve 23'ü 'savaş kahramanı' madalyası almıştı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kalifiye olan ilk kadın hava kuvvetleri pilotları, geçit töreninde havaya taç yaprakları ve madeni paralar fırlattılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?
- Survivor 2023 Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Wailson Fonseca nereli, evli mi?
- 1 dersten kalınca belge alınır mı? İLKOKUL-ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU belge hesaplama! Hangi durumlarda belge alınmaz?
- Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- EYT'Lİ BAYRAM EDECEK! Yıla göre HESAP ÇIKTI! 148.861,50 TL yatacak! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?
- Arka Sokaklar 639. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2023 Arka Sokaklar bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
- Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...
- MasterChef Türkiye şampiyonu kim olacak? MasterChef finali bugün mü, ne zaman?
- İkinci el konut kredisi kampanyası nedir? 2023 2. el ev kredisi faiz oranları açıklandı mı? Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?
- TOKİ'den ev alanlar dikkat! 2023 TOKİ taksit artışı ne kadar oldu? TOKİ vade konut artış oranı yüzde kaç? Bakan Kurum duyurdu
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Celp ve sevk tarihleri...
- EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...