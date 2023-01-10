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ABD ve İsrail arasında F-35 gerilimi! İsrailli pilotlara yasak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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ABD ve İsrail arasında F-35 gerilimi! İsrailli pilotlara yasak

İsrail basınında yer alan habere göre, ABD, yabancı vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 kullanımını yasakladı. Amerika'nın bu kararı bilgi güvenliği ve teknolojik sızıntısı yaşanması korkusuyla aldığı ifade edildi.

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