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İsveç Başbakanı Kristersson'dan Türkiye sözleri: Terörizme karşı kendilerini koruma hakları var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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İsveç Başbakanı Kristersson’dan Türkiye sözleri: Terörizme karşı kendilerini koruma hakları var

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada ülkelerinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini vurgularken "Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini belirtti.

İSVEÇ BİR TERÖR ÜSSÜ OLMAMALI

İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristlerin iade edilmemesine yönelik gönderdiği mektubu cevaplayan Kristersson, "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ TERÖR ÜSSÜ OLMAYACAK

Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:

"Teröre, terörün finansmanına veya başka bir suça bulaşmayanların korkacak hiçbir şeyi yoktur. Bununla birlikte, İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın, İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim ülkemizde olduğu gibi, Türkiye'nin de terörizme karşı kendini koruma hakkı olduğu konusunda her zaman nettim."

İSVEÇ VATANDAŞLARI İADE EDİLMEZ

İsveç'te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu hatırlatan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez." ifadelerine yer verdi.

DESTEK VERİLİYOR

İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduklarını belirten Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini aktardı.

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