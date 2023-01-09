Endonezya'da büyük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.
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