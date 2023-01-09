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Endonezya'da büyük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Endonezya’da büyük deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Deprem, 95,2 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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