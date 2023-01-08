Macron'dan çarpıcı Putin yorumu! "Hedefi..."

Macron, klasik siyasi partilerin ilgisini fazla çekmediğine işaret ederek, inandığı ve savunduğu sağ ve sol görüşler olduğunu belirtti.

"TERÖR" AÇIKLAMASI

Bir cumhurbaşkanı olarak kendisini en çok ürküten şeyin terör saldırıları olduğunu ifade eden Macron, otizmli kişilerin hayatının iyileştirilmesi için teşhis konulmasının önemine değindi.

Programda, Adrien isimli gazetecinin, "O cumhurbaşkanı, örnek olmalı ve öğretmeniyle evlenmemeli" notu da okundu.