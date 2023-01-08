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Macron'dan çarpıcı Putin yorumu! "Hedefi..."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Macron’dan çarpıcı Putin yorumu! Hedefi...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek Rus lider Vladimir Putin ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ayrıca Macron, kendisini en çok ürküten şeyin ne olduğunu da açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, otizmli gazetecilerin, ailesi, mal varlığı, Ukrayna-Rusya yanı sıra farklı konular hakkındaki sorularını yanıtladı.

Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü'nde Macron 53 otizmli gazeteciyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı program bugün France 2 kanalında yayımlandı.

MACRON'A "PARA" SORUSU

Emmanuel Macron, "Çok fazla paranız var mı çok fazla arkadaşınız var mı?" sorularını, "Cumhurbaşkanı olmadan önce daha fazla (param) vardı" ve "Çok fazla arkadaş edinmek için en doğru meslek değil" şeklinde cevapladı.

"PUTIN'İN HEDEFİ..."

Stanislas isimli otizmli gazetecinin "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında ne düşünüyorsunuz. Kendisini provoke eden bir ülke nedeniyle mi savaş açtı?" sorusuna Macron, Putin'in Ukrayna-Rusya savaşını Rusya topraklarını yeniden genişletmek ve geçmişteki Rusya İmparatorluğu'nun çevresini yeniden kazanmak için başlattığı yorumunda bulundu.

Macron, klasik siyasi partilerin ilgisini fazla çekmediğine işaret ederek, inandığı ve savunduğu sağ ve sol görüşler olduğunu belirtti.

"TERÖR" AÇIKLAMASI

Bir cumhurbaşkanı olarak kendisini en çok ürküten şeyin terör saldırıları olduğunu ifade eden Macron, otizmli kişilerin hayatının iyileştirilmesi için teşhis konulmasının önemine değindi.

Programda, Adrien isimli gazetecinin, "O cumhurbaşkanı, örnek olmalı ve öğretmeniyle evlenmemeli" notu da okundu.

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