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Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Fransa’da Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Başkonsolos Arda Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini bildirdi.

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