Macron’dan dikkat çeken hamle! Avrupalı liderler baskı altında: Gerilimi tırmandırabilir

AVRUPALI LİDERLER BASKI ALTINDA

Macron'un Avrupalı mevkidaşları ise bambaşka bir baskı altında.

Almanya'nın Hür Demokrat Parti üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann geçtiğimiz günlerde AFP'ye yaptığı açıklamada Ukrayna'ya tank gönderilmesi için ilk adımın Fransa'dan gelmesini eleştirdi ve "Fransa bir kez daha Almanya'dan beklenen rolü üstleniyor ve alıyor. Top artık Berlin'in sahasında." ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası ise İngiltere'nin savaş başladığında Kiev'e en hızlı destek veren ülke olduğunu ancak şimdi askeri alanda geride kaldığını yazdı.