Macron'dan dikkat çeken hamle! Avrupalı liderler baskı altında: Gerilimi tırmandırabilir
Ukrayna'ya tank gönderme kararı sonrası Avrupalı diğer liderleri geride bırakan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u manşetlerine taşıyan İngiliz medyası, Fransız liderin hamlesiyle kendisini ön plana çıkardığını yazdı. Yazıda, "Tank kararı gösterdi ki Macron artık Putin ile pazarlık yapılabileceğine inanmıyor" ifadeleri yer aldı.
24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılına girmek üzereyken bu haftanın başlarında Avrupa'da kırmızı çizgi aşıldı ve askeri bir tabu yıkıldı.
Elysee ile Mariinskyi Sarayları arasında yapılan kısa bir telefon görüşmesi sırasında, Macron nihayet Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin haftalardır almak için uğraştığı hediyeyi verdi ve Ukrayna'ya tank desteği verileceğini söyledi.
ABD VE ALMANYA DA FRANSA'YA KATILDI
Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği AMX-10 RC tipi hafif tanklar, Zelenski'nin istediği büyüklükte değil ancak Kiev'e ağır silah gönderme konusunda kararsız kalan Batılı müttefikleri arasında beklenen etkiyi yaptı. Fransa'nın açıklaması sonrası ABD ve Almanya da Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi planladığını duyurdu.
KENDİNİ ARABULUCU OLARAK KONUMLANDIRMAK İSTEDİ ANCAK OLMADI
Savaşın başladığı ilk zamanlarda kendisini Kiev ile Moskova arasında arabulucu olarak konumlandırmak isteyen ancak attığı adımlarla Batılı müttefikleri ve Ukrayna tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Macron kendi ülkesinde de 'diplomatik başarısızlıkla' suçlanmıştı.
MACRON'UN U DÖNÜŞÜ
Fransız liderin inisiyatifi eline alıp Ukrayna'ya tank desteği sağlaması en yakın ortağı İngiltere'de dikkat çekti.
Bugün Telegraph gazetesinde yer alan bir analizde Macron'un yaptığı 'U' dönüşü ile sonunda kendini ön plana çıkarmayı başardığı belirtildi ve "Tank kararı gösterdi ki Macron artık Putin ile pazarlık yapılabileceğine inanmıyor" ifadeleri yer aldı.
GERİLİM TIRMANABİLİR
Macron'un kararı uzun süredir Batılı ortaklarından tank isteyen Ukrayna'da büyük bir sevinçle karşılansa da askeri analistler bu hamlenin gerilimi artırabileceğini düşünüyor.
Rus basınında yer alan haberlerde Fransa'nın hamlesi ile NATO'nun Rusya'ya karşı savaşa katıldığının artık teyit edildiği öne sürülüyor.
AVRUPALI LİDERLER BASKI ALTINDA
Macron'un Avrupalı mevkidaşları ise bambaşka bir baskı altında.
Almanya'nın Hür Demokrat Parti üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann geçtiğimiz günlerde AFP'ye yaptığı açıklamada Ukrayna'ya tank gönderilmesi için ilk adımın Fransa'dan gelmesini eleştirdi ve "Fransa bir kez daha Almanya'dan beklenen rolü üstleniyor ve alıyor. Top artık Berlin'in sahasında." ifadelerini kullandı.
İngiliz medyası ise İngiltere'nin savaş başladığında Kiev'e en hızlı destek veren ülke olduğunu ancak şimdi askeri alanda geride kaldığını yazdı.
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