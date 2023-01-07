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Son dakika! ABD yeni meclis başkanını seçti: Kevin McCarthy

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Son dakika! ABD yeni meclis başkanını seçti: Kevin McCarthy

Son dakika haberleri... ABD Temsilciler Meclisi'nde ortaya çıkan 100 yılın seçim krizi 15. tur oylamanın sonucunda çözüldü. 15. turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy başkan seçildi.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 15. tur oylamada meclis başkanı nihayet seçildi.

Oylamanın 4. gününde başlayan 15. turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy yeterli oyu alarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?
435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Yapılan son oylamada iki milletvekili herhangi bir adaya oy vermediği için baraj 217'ye düştü.

MCCARTHY KİMDİR?
1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. İş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

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