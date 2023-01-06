06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da 2022 enlere tanık oldu! Yangınlar, sıcaklık, kuraklık...

Fransa'da 2022 enlere tanık oldu! Yangınlar, sıcaklık, kuraklık...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
Fransa’da 2022 enlere tanık oldu! Yangınlar, sıcaklık, kuraklık...

Fransa'da 2022'nin "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Ülkede, yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 2 bin 816 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan ülkede yağış oranının yüzde 25 düştüğü 2022, "1959'dan bu yana yağışların en düşük olduğu ikinci yıl" olarak tarihe geçmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA