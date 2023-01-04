Fransa enerji kriziyle mücadelede elektrik ve doğal gaz tüketimini azalttı!
Rusya-Ukraya savaşı sonrası Avrupa'nın aldığı yaptırım kararları, kendilerine gaz ve enerji krizi olarak döndü. Enerji kriziyle başa çıkama çalışan Fransa'da peş peşe yeni adımlar atıldı. Fransız elektrik iletim şebekesinin açıkladığı son verilerde, yıl sonu itibarıyla elektrik tüketiminin yüzde 8,5 azaldığı belirtildi.
Le Figaro'nun Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) verilerine dayandırdığı habere göre, yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi yüzde 8,5 azaldı.
Bu oran, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 seneleri hariç, 2014-2019 arasındaki yılların ortalamaları göz önüne alınarak hesaplandı.
Gaz tüketimi de 1 Ağustos 2022- 1 Ocak 2023 döneminde, 2018-2019'un aynı periyoduna göre yüzde 12 geriledi.
Meteorolojik şartlara rağmen tasarruf tedbirlerinin etkisiyle tüm alanlarda elektrik tüketiminin düşmeye devam etmesi öngörülüyor.
Öte yandan 20'den fazla nükleer reaktörün bakımda olduğu ülkede, Rusya'nın gaz kesintisine rağmen doğal gazdan elde edilen elektrik üretimi Kovid-19'dan önceki 2018-2019 yıllarına göre yüzde 38 artış gösterdi.
ENERJİ KRİZİ NEDENİYLE KRİTİK ADIMLAR ATILMIŞTI
Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek. Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.
Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 avro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.
Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.
FRANSIZLAR SOKAĞA İNMİŞTİ
Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak yerine Ukrayna'ya silah ve maddi yardım yapmayı tercih eden Avrupa ülkeleri enerji krizi ve bozulan tedarik zinciri ile mücadele ediyor. Pandemi sonrası enflasyonun da yükselmeye başlaması ile refah seviyesini kaybeden Avrupa ülkelerinde halk sokağa döküldü. İngiltere, Almanya, Norveç ve Çekya'dan sonra Fransa'da da tepki gösterileri gerçekleştirildi. Macron, istifaya davet edildi, AB ve NATO'dan çıkma çağrısı yapıldı.
FRANSA'DA 'DİRENİŞ' PROTESTOLARI BAŞLADI
Fransa'nın başkenti Paris'te 'Direniş' pankartı açılarak binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Ekonomik bozulma, sağlık sistemindeki erişilemezlikler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde sloganlar atıldı.
"AB'DEN ÇIKALIM"
Fransızlar, Avrupa Birliği'nin ülkelerine zarar verdiğini düşünerek 'AB'den çıkalım' talebinde bulundu. İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinde sık sık duyduğumuz 'Brexit' kelimesini Fransızlar 'Frexit' olarak yeniden gündeme getirdi. Göstericiler 'Frexit' yazılı pankartlar açtı. Yine NATO'dan ayrılma fikri de göstericiler tarafından dile getiriliyor.
MACRON 'İSTİFA' SESLERİ
Sokağa dökülen Fransızlar bu tablodan Cumhurbaşkanı Macron ve hükümeti sorumlu tuttu. Macron, binlerce kişi tarafından istifaya davet edildi.
FRANSA'DA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR
Fransa'da kış aylarında doğal gaz ve elektrik tasarrufundan sonra akaryakıt krizi de patlak verdi. Grev nedeniyle enerji işçileri teslimatları aksatırken, Fransa'da benzin istasyonlarında sorunlar yaşanıyor.
"EN FAZLA 30 EURO'LUK ALINABİLİYOR"
France 24, yakıt almak isteyenlerin görüşlerine yer verdi. Sürücülerden bazıları, "Sabah 4'te kalkıp benzin aramaya gittim. Herkese 30 euroluk, daha fazlası yok." şeklinde konuştu.
DEPOSU BOŞ OLMAYAN YAKIT ALAMAZ
Söz konusu Avrupa ülkesindeki polis, petrol istasyonlarına gitmek isteyen sürücülerin depolarını kontrol ediyor. Deposunda yeterince yakıt olanlara izin verilmiyor.
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