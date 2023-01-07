Almanya’dan gelen telefon Tokyo’yu karıştırdı! Uçak seferleri durduruldu

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, düşük bütçeli "Jetstar Japan Co." firmasına ait Tokyo'dan güneybatıdaki Fukuoka'ya giden uçağa ilişkin bomba ihbarında bulunuldu.

Tokyo'daki Narita Havalimanı Enformasyon Merkezi'ne ulaşan uluslararası bir telefon görüşmesinde "Jetstar 501 sefer nolu uçağa bomba yerleştirildiği" öne sürüldü.

Almanya'dan arayan ve İngilizce konuşan kişi, "uçağın kargo bölümüne 100 kilogramlık plastik patlayıcı bıraktığını, yönetici ile görüşmemesi halinde bunu patlatacağını" iddia etti.